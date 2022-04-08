И куда Губерниев смотрит? Ефимова сверкнула загорелым тылом на пляже

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась фотографией с пляжа. Она устроила себе отдых в честь своего 30-летия и теперь беззаботно нежится на пляже где-то на Багамах. Красавица возлежала на песочке, хвастаясь не только видами бирюзового моря, но и красотами своей поцелованной солнцем фигуры.

Ефимова в бикини-шторках красиво расположилась тылом вверх и беззаботно позировала себе для селфи с подругой. Комментатор Дмитрий Губерниев, который пристально следит не только за успехами спортсменки, но и пляжными достижениями красотки, явно бы поперхнулся от такого зрелища.

Напомним, Юлия Ефимова – шестикратная чемпионка мира. Она двукратный вице-чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне.

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