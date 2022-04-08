Дело было за кулисами: Тимур Батрутдинов оконфузился на «Маске»

В третьем сезоне шоу «Маска» на НТВ пятым членом жюри стал комик Тимур Батрутдинов. До этого шоумен сам побывал в шкуре участника и на себе испытал все тяготы и лишения, с которыми сталкиваются звезды на сцене.

В своем Telegram Батрутдинов поделился кадрами из закулисья. Во время съемок нового выпуска шоу юморист записал приглашение для телезрителей смотреть «Маску», а потом резко поднял руки наверх. Послышался треск пиджака, Батрутдинов сам очень этого испугался, но вовремя понял, что произошло, и посмеялся.

Эпизод с конфузом вряд ли войдет в сам выпуск, но зато его смогли увидеть подписчики Тимура. И читатели сайта Teleprogramma.pro.

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