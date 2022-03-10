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«Он скоро продюсером будет»: Батрутдинов разгадал, кто прячется в костюме Монстрика на шоу «Маска»

Шоумен в новом сезоне является членом жюри проекта.

«Он скоро продюсером будет»: Батрутдинов разгадал, кто прячется в костюме Монстрика на шоу «Маска»
Монстрик. Кадр из шоу "Маска"

В новом сезоне телепроекта «Маска» на НТВ участвует артист в костюме Монстрика. С первых выпусков он поразил жюри остротой своего юмора. И в новом эфире Тимур Батрутдинов сказал, кто именно прячется в этом образе.

Монстрик продемонстрировал блестящие знания звездного контекста, в котором пребывает каждый член жюри, и стало понятно, что он знаком с ними всеми.

Но Батрутдинову досталось больше остальных. Он прошелся по его дружбе с Ольгой Бузовой, шуткам в Comedy Club и предостерег от дуэта с Киркоровым. Резюмировал свой монолог Монстрик признанием «Батрутдинов, я тебя люблю».

Тимур Батрутдинов разгадал, кто именно прячется под мохнатой синей шубой: «Ты же кавээнщик! Он еще и скоро продюсером будет». Но не озвучил имя, лукаво улыбаясь. Стало понятно, что он знает имя товарища.

Тимур Батрутдинов. Кадр из шоу «Маска»

Коллега Батрутдинова по шоу Регина Тодоренко сменила тему, заявив, что в костюме прячется Алексей Воробьев, перец и актер, либо Валерий Кипелов. Остальные члены жюри решили воздержаться от высказываний, но похвалили вокальный талант и чувство юмора Монстрика.

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