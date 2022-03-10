«Он скоро продюсером будет»: Батрутдинов разгадал, кто прячется в костюме Монстрика на шоу «Маска»

В новом сезоне телепроекта «Маска» на НТВ участвует артист в костюме Монстрика. С первых выпусков он поразил жюри остротой своего юмора. И в новом эфире Тимур Батрутдинов сказал, кто именно прячется в этом образе.

Монстрик продемонстрировал блестящие знания звездного контекста, в котором пребывает каждый член жюри, и стало понятно, что он знаком с ними всеми.

Но Батрутдинову досталось больше остальных. Он прошелся по его дружбе с Ольгой Бузовой, шуткам в Comedy Club и предостерег от дуэта с Киркоровым. Резюмировал свой монолог Монстрик признанием «Батрутдинов, я тебя люблю».

Тимур Батрутдинов разгадал, кто именно прячется под мохнатой синей шубой: «Ты же кавээнщик! Он еще и скоро продюсером будет». Но не озвучил имя, лукаво улыбаясь. Стало понятно, что он знает имя товарища.

Коллега Батрутдинова по шоу Регина Тодоренко сменила тему, заявив, что в костюме прячется Алексей Воробьев, перец и актер, либо Валерий Кипелов. Остальные члены жюри решили воздержаться от высказываний, но похвалили вокальный талант и чувство юмора Монстрика.

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