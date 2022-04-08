«Рядом с Примаковым»: место захоронения Жириновского перенесли в последний момент

Актер Стас Садальский сообщил, что политика похоронят на том кладбище, где он хотел сам.

Похороны Владимира Жириновского, который скончался после продолжительной болезни на 76 году жизни, состоятся 8 апреля. Но похоронить политика решили не на Троекуровском кладбище, сообщил актер Станислав Садальский, а там, где изначально распоряжался при жизни обрести покой лидер ЛДПР.

Еще в 2014 году Жириновский распоряжался насчет своей последней воли – мол, похоронить на Новодевичьем. Так в канун дня прощания и решили сделать.

«Место захоронения Владимира Жириновского опять поменяли. Сначала планировали его похоронить на Троекуровском кладбище рядом с матерью, затем похороны перенесли на Новодевичье — и начали готовить могилу рядом с могилой Юрия Лужкова. Теперь решение опять изменено — выбрано место рядом с Евгением Примаковым», — сообщил актер.

Садальский разместил фотографию могилы Примакова, у которой скоро появится могила Жириновского.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!