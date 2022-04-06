Популярность Уилла Смита в Америке после роковой пощечины упала на 30%

Среди американцев провели опрос, как они относятся к выходке актера на «Оскаре».

Уилл Смит ударил комика Криса Рока по лицу, а в ответ получил удар по своей популярности.

Это даже цифры подтверждают. Консалтинговая компания Morning Consult уже успела провести опрос среди американцев и выяснила следующее.

Так 88% взрослого населения США, как минимум, слышали или читали о пощечине Смита на церемонии вручения «Оскара». После данного инцидента количество людей, положительно относящихся к актеру, снизилось с 80% до 50%. А ведь в 2018 году та же компания поставила Уилла на третье место в рейтинге самых любимых зрителями актеров — после Дуэйна Джонсона и Джеки Чана.

Две трети опрошенных заявили, что считают реакцию Смита на шутку Рока в адрес его жены неуместной. Четверть посчитали, что актер поступил правильно, остальные воздержались от оценки.

49% настаивают, что Уилла нужно было удалить с церемонии за распускание рук, а 36% поддержали то, что он остался в зале. Респондентов также спросили, следует ли приглашать драчуна на «Оскар» 2023 года. 42% оказались за то, чтобы разрешить Смиту присутствовать, а 39% не хотят его видеть среди лучших представителей кинематографа.

А вот у Криса Рока все хорошо. В отчете указано, что продажи билетов на его выступления увеличились после получения пощечины. Золотая рука Уилла помогла, не иначе…

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