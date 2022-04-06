Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания

Владимир Жириновский являлся советским и российским политическим деятелем. Он руководил фракцией ЛДПР. В феврале этого года Жириновский попал в больницу. Его состояние ухудшалось.

Его подключили к ИВЛ, а потом появились слухи, что он так плохо себя чувствует, что едва узнает родных. Сообщалось, что у него наблюдается сильное поражение и отек легких. В марте он приходил в сознание и отмечалось, что даже работал с документами.

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Однако не так давно состояние Жириновского стало критическим. А 6 апреля стало известно, что он скончался.

Вячеслав Володин объявил об этом трагическом известии прямо во время заседания в Госдуме. Депутаты почтили память лидера ЛДПР минутой молчания.

«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — гласит заявление думской фракции ЛДПР.

Также заседание было решено прервать на час, об этом пишет РИА Новости. Напомним, что у Жириновского был брак с вирусологом Галиной Лебедевой. У политика родилось трое детей. Игорь Лебедев стал депутатом. Также у него остались внебрачные наследники — младший сын Олег и дочь Анастасия.

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