«С женой надо развестись»: Владимир Жириновский посоветовал Ивану Урганту подумать о переменах в личной жизни

Недавно лидер ЛДПР — Владимир Жириновский — отметил, что ведущему программы «Вечерний Ургант» столило бы уволиться и изменить семейный статус.

Иван Ургант пригласил к себе на передачу политика, который остался недоволен шуткой знаменитости. По словам Жириновского, Ивану не стоило шутить о его взаимоотношениях с Геннадием Зюгановым. Владимир Вольфович заявил, что Урганту нужно закрыть свое шоу из-за непрофессионализма.

Иван слова политика принял во внимание, поэтому решил лично встретиться и поговорить с Жириновским.

«Программу, конечно, мы будем закрывать. Я надеюсь, что вы после этого начнете наконец-то работать. Пойдете, например, дорогу строить. И вы, Иван, будете строить дорогу, и ваши дети. С женой, конечно, надо развестись, поскольку вы будете числиться врагом народа. А детишек сдайте в интернат», — заявил политик в передаче Урганта.

К слову, Иван признает, что счастлив в семейной жизни. Он часто публикует на своей страничке фотографии со второй женой — Натальи Кикнадзе. Недавно телеведущий опубликовал снимок поцелуя с возлюбленной.

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