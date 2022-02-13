Коллеги Жириновского рассказали о распространении ложных слухов о его смерти

В ЛДПР заявляют, что их лидер скоро вернется к работе.

После новости о том, что Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом, членам его партии стали поступать звонки и сообщения о том, что лидер ЛДПР скончался.

При этом в СМИ проходит противоречивая информация: то известный политик в настолько тяжелом состоянии, что не узнает родных, то бодр и весел, звонит по делам и рвется на работу.

Чтобы не допустить паники и дезинформации, в партии было принято решение разослать всем членам разъяснение, что информация о смерти Жириновского ложная.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно», — цитирует РИА Новости первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова.

Либерал-демократы не собираются оставлять эту провокацию без ответных действий. По словам депутата, в Генпрокуратуру и Следственный комитет уже отправлены заявления об этих ложных звонках.

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