Собчак должна в ближайшее время родить, заявила блогер Миро

Ведущая Ксения Собчак с конца февраля пребывала в отпуске в Израиле. Правда, своей публике звезда почему-то сказала, что улетела в Турцию, да к тому же активно работала, отдыхая. Каждый день ее информационные площадки наполнялись новыми видеоматериалами и постами.

Блогер Лена Миро, увидев на них Ксению Анатольевну, сильно удивилась. И предложила, во-первых, помыть голову. Во-вторых, подать как можно скорее на развод с Константином Богомоловым.

Акула пера заметила, что Собчак выглядит в программах действительно удрученной, замученной женщиной. И удивилась, что мужа в этот сложный час для журналистки нет рядом. Напомним, Константин Богомолов предпочел остаться в Москве. Этот момент натолкнул Лену Миро на мысль о разладе в их семье и скором разводе. Поэтому она посоветовала Собчак первой подать заявление в суд.

А когда Собчак скоро вернулась в Россию она удивилась: дескать, она советовала не бежать под крыло мужа, а писать заявление на развод.

«Разведутся или Ксения попробует залететь? Ваши прогнозы?» — в итоге спросила в своем «ЖЖ» читателей Миро.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.