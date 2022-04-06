«Лингвист-японист! Он уже свои деньги зарабатывает»: чем «кормится» сын Наташи Королевой

Наташа Королева гордится своим единственным сыном. Архип, как выяснилось, на шее у мамы-певицы не сидит. Сын артистки — лингвист-японист. Юноша уже нашел источник дохода, не полагаясь на звездную семью. Так, к примеру, Архип начал преподавать, у парня собралась своя группа учеников. На этом он и зарабатывает. Так что на карманные расходы деньги у сына Наташи Королевой имеются.

«У него есть основной путь прекраснейший, по которому он целенаправленно идет уже много лет. Архип — лингвист-японист, у него сложнейший язык, он учится в университете, преподает, у него ученики, он уже свои деньги зарабатывает, просто об этом мало пишут и говорят. Этот путь он выбрал сам в десятилетнем возрасте, стал увлекаться Японией, ездил туда каждый год, жил в семьях. Архип прекрасно говорит на японском и очень перспективен в этом направлении», — приводит Wday слова Наташи Королевой.

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