Каждый может заказать: чем сейчас зарабатывает пропавшая Наташа Королева

Певица Наташа Королева пропала с радаров социальных сетей – с конца февраля и до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно. Многие посчитали, что украинка поспешила покинуть Россию и скрыться у мамы в Майами, как поступили многие селебрити.
Но не так давно артистка нашлась в Петербурге, где давала концерт. А сейчас спустя много недель молчания вышла в онлайн и предложила себя заказать.
Королева теперь зарабатывает, записываясь на видео с поздравлениями для именинников, юбиляров, или передает свой звездный привет. Артистка подчеркнула, что оформить заказ с ней может каждый. Насколько выгодным стал этот вид дохода, неизвестно.
В это же время на сцену вернулся муж Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко. Видимо, с деньгами у семьи совсем стало туго.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!