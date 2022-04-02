Каждый может заказать: чем сейчас зарабатывает пропавшая Наташа Королева

Артистка не появляется в Сети и не общается с поклонниками уже долгое время.

Певица Наташа Королева пропала с радаров социальных сетей – с конца февраля и до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно. Многие посчитали, что украинка поспешила покинуть Россию и скрыться у мамы в Майами, как поступили многие селебрити.

Но не так давно артистка нашлась в Петербурге, где давала концерт. А сейчас спустя много недель молчания вышла в онлайн и предложила себя заказать.

Королева теперь зарабатывает, записываясь на видео с поздравлениями для именинников, юбиляров, или передает свой звездный привет. Артистка подчеркнула, что оформить заказ с ней может каждый. Насколько выгодным стал этот вид дохода, неизвестно.

В это же время на сцену вернулся муж Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко. Видимо, с деньгами у семьи совсем стало туго.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!