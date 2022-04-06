«Видимся нередко»: Дайнеко высказалась об отношениях с Воробьевым

В начале 2010-х у Виктории Дайнеко и Алексея Воробьева случился бурный, но короткий роман. Пара часто ссорилась, в итоге отношения себя изжили. При этом артисты остались хорошими друзьями и поддерживают связь даже не смотря на расстояние.

Виктория живет в Москве, а Алексей последние несколько лет обосновался в Лос-Анджелесе, где снимается в кино и занимается музыкой.

«Видимся мы нередко. Это не всегда бывает с камерами, я считаю, что не нужно всех посвящать, что мы как-то общаемся. Мы же это делаем для себя. Конечно, у меня большая симпатия к Леше, но я давно не мечтаю выйти за него замуж. А вот кому-то обязательно с ним повезет», — рассказала певица в эфире «Русского радио». больше по теме Где алименты в десять тысяч? Дайнеко подала в суд на бывшего мужа, требуя деньги на дочь Дмитрий Клейман раньше помогал наследнице, а сейчас отказывается.

Добавим, ранее Дайнеко рассказала, что счастлива в новых отношениях, однако рассказывать о своем возлюбленном отказалась, отметив только, что молодой человек не из сферы шоу-бизнеса.

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