«Увидела фотографию и написала»: Дайнеко – о том, как недавно охомутала парня в соцсетях

Виктория Дайнеко не скрывает, что влюбилась.

Певица Виктория Дайнеко в эфире «Русского радио» рассказала, что недавно нашла свою любовь в социальных сетях.

Звезда «Фабрики звезд» не скрыла, что сама завязала с ним знакомство через Интернет, впечатлившись его снимками в социальных сетях.

«Я первая написала: «Привет, как дела?». Увидела фотографию и написала», — рассказала 34-летняя Дайнеко.

Молодой человек не знал, что ему пишет Виктория, поскольку на ее аватарке нет лица. Сейчас артистка открыто говорит, что влюблена в своего нового бойфренда, который не имеет отношения к шоу-бизнесу.

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