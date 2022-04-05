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Израильский пляж? Алла Пугачева в джинсовых шортиках и ветровке позировала на берегу

Памятное фото вызвало у подписчиков массу вопросов.

Израильский пляж? Алла Пугачева в джинсовых шортиках и ветровке позировала на берегу
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева с Максимом Галкиным улетели в Израиль, где находятся уже второй месяц. Примадонна не спешит домой, подыскивает детям школу и репетиторов, а глава семейства готовится к гастролям.

В Сети поклонники соскучились по новым фото Пугачевой и ее семейства. И в фан-аккаунте появился архивный снимок звезды на пляже. Алла Борисовна позирует в ветровке и джинсовых шортиках на фоне моря.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Кто-то принял кадр за свежее фото Пугачевой. Но снимок был сделан несколько лет назад в Юрмале. Из нынешнего отпуска Галкин ничего не планирует публиковать.

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