«Сливают сильнейших участников!»: после нового разоблачения на «Маске» поклонники негодуют в Сети

На шоу «Маска» претендентами на вылет оказались Монстрик, Пончик и Малыш. Из трех участников с большим перевесом жюри захотело разоблачить персонажа в подгузнике. И им оказался певец Руслан Алехно.

После премьеры выпуска в Сети разгорелись нешуточные страсти. Поклонники шоу стали негодовать, что жюри решило избавиться от талантливого Малыша. По мнению многих комментаторов в «Телеграм», именно этот участник должен был продолжить свои выступления в проекте, ведь никто так и не рассекретил в нем Алехно.

«За что выгнали малыша, это вообще грустно», «Это капец, я расстроена. Вообще неожиданно, я надеялась, что пончик уйдет», «Представьте только, что мог бы еще Малыш показать?! Ну правда», «Пончику к большому уважению! Пора на выход! И это Ирина Понаровская», «Не понимаю чем руководствуются члены жюри когда сливают сильнейших участников!», «Зря выгнали супер прикольного Малыша! Ну несправедливо!», «Надо было выгнать пончика», «Феноменальный выпуск! Вау! Потрясающе! Молодцы! Невероятной харизмы «малыш»! Крутейший выпуск!», «Не ожидала, что Малыш! Очень жаль», — пишут зрители.

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