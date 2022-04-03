«Тошнит от такого»: Екатерина Андреева высказалась о пропаганде в СМИ

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева дала большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Журналистка четко высказала свою позицию по поводу пропаганды в СМИ. О которой многие говорят.
«Настоящий журналист не должен озвучивать свою явную позицию. Он должен выражать ее в комментариях. Кроме того, должно существовать две точки зрения и это правильно», — отметила она.
Андреева также призналась, что иногда следит за американскими журналистами.
«Однако есть программы, которые демонстрируют пошлые штучки, уж сильно однобоко освещают. Меня тошнит от такого», — добавила журналистка.
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