«Медитации, молитвы, вера»: Екатерина Андреева уехала отдохнуть на Байкал

Об этом звезда Первого канала сообщила в своем инстаграме.

Недавно Екатерина Андреева побывала в Антарктике. Моменты удивительного и необычного отпуска она показывала в своем инстаграме. Звезда Первого канала делала снимки в окружении пингвинов и окуналась в воды океана, температура которого была всего 1 градус.

Теперь же телеведущая решила набраться сил на Байкале. В своем микроблоге она разместила кадры из самолета.

«Когда сложные времена – надо искать источники энергии. Байкал, медитации, молитвы, вера, надежда, спорт. Боишься – не делай. А делаешь – не бойся», — написала Андреева.

Напомним, в прошлом году Екатерина Андреева отметила свое 60-летие и поделилась секретом молодости.

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