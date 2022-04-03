«Отдала нам всю себя»: что дочь Заворотнюк пожелала маме на 51-летие, показав фото с ней

3 апреля отмечает день рождения звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Ей исполнился 51 год. По этому случаю, старшая дочь актрисы поделилась у себя в соцсетях редким снимком с именинницей, пожелав маме самого главного — крепкого здоровья.

Падчерица фигуриста Петра Чернышева благодарна своей родительнице за то, что та когда-то подарила ей жизнь и стала надежной опорой. У Анастасии Заворотнюк — трое детей: помимо дочки Анны, у актрисы есть сын Майкл и малютка доченька от Чернышева — Мила, ей почти четыре годика.

«Сегодня день рождения у самого важного и дорогого человека в моей жизни. Если бы не ты мамочка, меня бы не было в этом мире, ты отдала нам всю себя, мы бесконечно любим тебя и бесконечно благодарны. Я очень очень сильно люблю тебя и желаю тебе самого крепкого здоровья, пусть все плохое уйдет. Твой анчоус», — обратилась к маме Заворотнюк.

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