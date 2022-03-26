Красавчик Димаш из «Холостяка» признался, что у него был секс сразу с тремя девушками

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк». В девятом сезоне главными героями стали два молодых человека – фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет.

В третьей серии холостякам пришлось пройти испытание и ответить на острые вопросы ведущего. Димаша спросили – был ли у него секс сразу с несколькими девушками. На что мужчина ответил утвердительно.

«Да, сразу с тремя, — огорошил Димаш участниц проекта.

Девушки были, мягко говоря, удивлены. Некоторые заявили, что не таким себе представляли красавчика из Женевы.

«Я сразу почувствовала, что это не мое», — призналась модель.

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