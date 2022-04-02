«Сказала, что молодец»: Нонна Гришаева объяснила, за что ее любят Алла Пугачева и Джеки Чан

Актриса Нонна Гришаева рассказала о своем знакомстве с Аллой Пугачевой. Знаменитость была в восторге, когда Примадонна похвалила ее.

Гришаева давно дружит с мужем Аллы Борисовны. И недавно Максим познакомил Нонну со своей возлюбленной.

Гришаева призналась, что Примадонна и Людмила Гурченко с юных лет вдохновляли ее. Поэтому Нонна Гришаева пришла в восторг, когда Алла Пугачева высказалась по поводу творчества актрисы.

«Она сказала, что молодец и что я пою душой. Сказала, что не все это могут и не у всех это получается. Услышать это было особенно ценно», – заявила Гришаева в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Также высокий профессионализм актрисы отметил Джеки Чан. Зарубежный артист восхитился выносливостью Нонны, которая во время беременности играла его девушку. А Гришаева была приятно удивлена заботой Чана.

Напомним, ранее Нонна Гришаева рассказала о самом сложном периоде в ее жизни.

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