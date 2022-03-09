«Раскусил, отрицать было глупо»: Гришаева была раскрыла мужем сразу после первого эфира «Маски»

Нонна Гришаева по-началу пыталась скрывать от своих близких то, что она участвует в шоу «Маска». Однако после первого же эфира программы муж артистки тут же догадался, что за костюмом Лошади скрывается его возлюбленная. Дочь Нонны узнала маму только после второго выпуска.

«От семьи, конечно. Первое время — особенно, потому что нужно было ездить в студию и довольно много времени проводить там, записывая песни. Но у меня параллельно готовился еще один проект, поэтому я говорила, что еду делать озвучивание для него.

Однако, после первого же выпуска «Маски» муж меня раскусил, отрицать было уже глупо. А дочка разгадала меня после второй программы. По ее словам, меня выдали фигура и пластика. Еще она знала, что у меня была операция на ногах, поэтому я не могу ходить на высоких каблуках. А у Лошади удобная обувь, вот так и вычислила», — приводит «СтарХит» слова Нонны Гришаевой.