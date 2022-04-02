Стилист Бузовой рассказал, чем заменить сбежавший из России масс-маркет
Видео
Быстро и вкусно: как приготовить красный соус песто
Видео

«Увидеть меня в идеальной форме»: Ольга Бузова сбрасывает вес в тренажерном зале

Исполнительница хита «Мало половин» готовится к сезону купальников.

«Увидеть меня в идеальной форме»: Ольга Бузова сбрасывает вес в тренажерном зале
Ольга Бузова. Фото: личный архив телеведущей

Телеведущая Ольга Бузова разместила в своем «Телеграме» кадры с тренировки. Знаменитость продемонстрировала широкие плечи и крупные мышцы на спине во время одного из упражнений.

Бузова появилась в зале для выполнения своей цели: похудеть на семь килограммов.

«Вы готовы через месяц увидеть меня в идеальной форме? Не надо ждать понедельника, чтобы начать все! Я беру себя в руки, кто со мной? Мне надо сбросить семь кг и вернуть форму!», – рассказала о своих планах Ольга.

Ольга Бузова. Фото: личный архив телеведущей
Ольга Бузова на тренировке. Фото: личный архив телеведущей

«Из-за травмы руки я не могла полноценно заниматься три месяца! Когда лежала в больнице (кстати, именно тогда завела Telegram, можете отмотать на начало и увидеть мой первый кружочек), мне кололи гормон (декса), и уже тогда я сильно поправилась. Вес так быстро приходит, а уходит медленно. Но я взяла себя в руки, и теперь у меня есть цель», – добавила Бузова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Идеальная фигураОльга Бузовароссийские телеведущиеспорт и похудениеспортивные тренировки звезд