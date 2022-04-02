Праздник, несмотря ни на что: Анна Заворотнюк рассказала, как семья отпразднует день рождения матери

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком мозга.

Старшая наследница исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк ответила на вопрос о дне рождения матери.

Напомним, третьего апреля 2022 года актрисе Анастасии Заворотнюк исполнится 51 год. Однако пышного торжества у артистки не будет, так как Заворотнюк у же не первый год лечится от онкологии.

Несмотря на болезнь, родные Анастасии все же поздравят знаменитость в тихом семейной кругу. Об этом сообщила наследница Анастасии Заворотнюк в личном микроблоге.

Анна общалась со своими подписчиками, которые рассказали о своих семейных праздниках. Заворотнюк порадовалась за поклонников и сообщила о своих планах:

«Это прекрасно! У моей мамочки завтра день рождения, тоже будет семейный день!».

Анна открыто общается со своими фанатами. Однако о матери говорит редко.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк рассказала о резком похудении на фоне переживаний за мать. Модель призналась, что стала стремительно терять вес и почти дошла до состояния, которые бывает при анорексии.

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