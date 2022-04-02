«Расхаживать по своему участку голой»: соседка Анастасии Волочковой подала на балерину в суд

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в слезах рассказала историю, которая ее буквально шокировала. Примечательно, что слезы смеха связаны с соседями знаменитости.

Волочковой грозятся запретить ходить по своему участку в обнаженном виде. Соседка Анастасии подала на балерину в суд. Женщина утверждает, что Волочкову видят дети. Однако Анастасия говорит, что даже эту самую соседку ни разу в жизни не встречала.

«Ни дня без приключений у Волочковой! Люди добрые. Многим, наверное, скучно. Вы сделали мой день! Мне сообщили, что моя соседка, которая летом, сидя в кустах на своем участке, исподтишка сфотографировала меня у моей елочки, за что на нее по статье 137 за вторжение в частную жизнь заведено уголовное дело, подала на меня в суд! С требованием, чтобы суд запретил мне, простите, расхаживать по своему участку голой. Люди добрые, вы в своем уме?У меня истерика. Вытираю слезы смеха», – написала в своем «Телеграме» Волочкова.

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