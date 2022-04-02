«Как много зависти людской»: Волочкова заступилась за Медведеву после скандальной фотосессии

По словам балерины, люди просто не могут простить фигуристке красоты и успеха.

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграм» встала на защиту фигуристки Евгении Медведевой после скандальной фотосессии спортсменки.

«Как много зависти людской. Не прощают в жизни красоты и успеха! Я в недоумении от того, почему осуждают Евгению Медведеву за ее фотосессию для журнала? Типа откровенная». Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, она выкладывала куда более откровенные кадры с отдыха на Мальдивах. Также танцовщица заметила, что многие размещают в Сети снимки с «ужасными фигурами».

Как считает Волочкова, просто публике захотелось докопаться до публичного человека. Красота, как она заметила, дар бога и работа над собой. Глядя на тело Медведевой надо восхищаться, а не осуждать.

Балерина заметила, что Медведева защищала честь страны на международной арене, став двукратной чемпионкой мира. Никто не вправе ее осуждать.

Напомним, что откровенная фотосессия Евгении Медведевой вызвала широкий общественный резонанс. Одни фигуристку осудили, а другие наоборот поддержали.

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