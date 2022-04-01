«Уже официально! Горько!»: Долина поздравила Бутмана со свадьбой с 27-летней невестой

60-летний Игорь Бутман, судя по поздравительным словам джазовой певицы Ларисы Долиной, 1 апреля женился на своей юной невесте. Избраннице джазмена Анне Львовой — 27 лет. Она уроженка Челябинска. Бывшая журналистка ранее публиковала в своем микроблоге фото из свадебного бутика, примеряя платье невесты.

«Я не помню, сколько лет назад это случилось, но случилось! И я помню, что это было в его клубе, на Таганке, Игорь Бутман сказал: «Лариса, я влюбился и я хочу жениться на этой девочке!». Очень убедительно заявил, трудно было не поверить. А потом познакомил меня со своей избранницей. Милая, юная, улыбчивая. Прошло несколько лет и я сама полюбила эту девочку и я очень счастлива, что Аня и Игорь вместе, а сегодня уже официально! Люблю обоих и хочу, чтобы эти двое были счастливы всю жизнь! Горько!» — отметила Лариса Долина в своем Telegram.

Кстати, о романе Анны Львовой и Игоря Бутмана, который старше своей избранницы почти вдвое, стало известно летом 2020-го. Год спустя музыкант сделал предложение молодой возлюбленной, которое та приняла. Говоря о своей невесте, Игорь уточнил, что она окончила консерваторию по классу вокала, любит и понимает музыку, работала журналистом. Познакомившись с Игорем Бутманом, Анна переехала в Москву и попала в команду музыканта.

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