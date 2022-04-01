Салат из баклажанов от финалиста шоу «Молодые ножи»
Видео
Как выбрать одежду по типу фигуры: советы звездного стилиста
Видео

Киев, Лондон, Нью-Йорк: как и где живет единственная внучка Софии Ротару

София Евдокименко обосновалась в Нью-Йорке.

Киев, Лондон, Нью-Йорк: как и где живет единственная внучка Софии Ротару
София Ротару. Фото: Global Look Press

Единственный сын Софии Ротару подарил певице внука Анатолия и внучку Софию. Среднее образование девочка получила в Лондоне, а затем перебралась в Нью-Йорк.

София Евдокименко
София Евдокименко. Фото: соцсети

Модельная внешность, разговорный английский и, конечно, деньги семьи помогают 20-летней Софии Евдокименко реализовать свою американскую мечту. Сегодня она модель, певица, будущий дизайнер, а также завидная невеста. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что жених Софии — IT-предприниматель Денис Жаданов. Он тоже родом из Украины. Денис старше внучки Ротару на 12 лет, он является вице-президентом компании по разработке мобильных приложений. Три года назад американский Forbes включил его в ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

внучка Софии РотаруротаруСофия РотаруСофия Ротару последние новости