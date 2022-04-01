«Часть расходов, конечно, на нем»: Анастасия Решетова проговорилась, что живет у Тимати

Расставание рэпера и модели до сих пор является одним из спорных в шоу-бизнесе.

Модель, экс-пассия Тимати Анастасия Решетова редко дает интервью. Но на этот раз она сделала исключение и ответила на вопросы своему другу, стилисту Алеко Надиряну в Telegram.

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Бизнес, личная жизнь, эскорт и отношения с бывшим – эти и другие темы звезда захотела обсудить честно. И проговорилась, что сейчас живет у Тимати. Также он выделяет содержание на некоторые статьи расходов, связанные с их ребенком.

«Часть расходов, связанных с ребенком, конечно, на нем. Я очень благодарна ему, что пока мы решаем вопрос с нашей недвижимостью и ждем конца ремонта, то временно живем в его апартаментах. Но на этом все», — подчеркнула модель.

Девушка рассталась с отцом своего ребенка осенью 2020 года, но до сих пор некоторые поклонники не верят в подлинность разрыва.

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