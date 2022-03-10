«Не делаю грустные сторис»: Алишер Моргенштерн извинился за то, что наслаждается богатой жизнью в Дубае

Моргенштерн после отлета в Дубай остается доволен собой и своими доходами. Знаменитость подарил на 8 Марта своей жене пачку денег и порадовался за себя и Дилару.

Алишер Моргенштерн уже несколько месяцев живет в Арабских Эмиратах. Несмотря на то, что в Дубае находятся бизнесмены богаче и успешнее, молодой артист не унывает и разбрасывается деньгами, как раньше.

«Дарите девочкам кэш. Цветы выкинут в мусорку, кэш выкинут на что-то полезное», — с такими словами Алишер вручил на праздник жене толстую пачку денег.

Моргенштерн хвастается тем, что может позволить себе люксовые одежду и технику. А в Международный женский день его возлюбленная вместо тюльпанов получила денежный букет.

«Хотел бы извиниться, что не делаю грустные сторис. Просто мне офигенно! Но врать не буду… Я написал такую песню, что плачу, когда слышу ее», — заявил Алишер в личном микроблоге.

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