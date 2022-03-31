Лайма Вайкуле появилась на большой сцене благодаря известному человеку

В детстве Лайма Вайкуле собиралась стать врачом, но уже в возрасте 15 лет впервые вышла на сцену. Именно в это время ее преподаватель по вокалу Леонид Заходник представил будущую звезду Раймонду Паулсу.

Спустя 15 лет Вайкуле начала активно сотрудничать с Паулсом и неоднократно признавалась, что если бы не слушала Заходника, то вряд ли стала бы звездой такого масштаба.

Добавим, недавно 68-летняя Лайма Вайкуле предстала в новом образе. Фанаты отметили, что она прекрасно выглядит и сбросила лет 20. Сама же певица никак не комментирует изменения во внешности.

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