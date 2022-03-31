«Был мажор и ни в чем не знал отказа»: Бледанс призналась, как едва не стала невесткой Ротару

Актриса Эвелина Бледанс трижды была замужем. Планирует сходить в ЗАГС она и в четвертый раз, правда, лет через десять. Известно, что в юности за Эвелиной ухаживал единственный сын Софии Ротару Руслан. Однако, по признанию Бледанс, серьезного романа не получилось.

«Конечно, было бы шикарно, но не сложилось. Мы с ними вместе жили в Ялте, мои родители дружили с музыкантом из коллектива Ротару. А ее сын Руслан немного за мной ухаживал, было дело: катал на своей шикарной иномарке, водил по ресторанам. Но серьезного романа не получилось. Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа — в самых лучших девочках, в том числе. Меня такие мальчики не вдохновляли, поэтому его ухаживания ни к чему не привели», — цитирует Бледанс «Комсомольская правда».

Напомним, Руслан Евдокименко счастлив в браке со свое избранницей Светланой. Пара подарила Софии Ротару внука Анатолия и внучку Софию.

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