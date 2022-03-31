«Я буду невестой»: Бледанс рассказала о четвертом замужестве

В начале апреля Эвелина Бледанс отметит свой 53-й день рождения. У нее есть взрослый сын Николай, который живет в Израиле. Ему 27 лет. Второго сына Семена звезда родила в 2012 году от режиссера Александра Семина, который стал ее третьим мужем. С ним актриса развелась в 2017 году.

Эвелина планирует выйти замуж и в четвертый раз. Только случится это, по ее задумке, через десять лет.

«Я еще буду невестой, конечно! Мы, правда, не планировали свадьбу, но приколоться можно. Думаю, что я выйду в замуж в 63 — поставила себе такую планку», — цитирует Бледанс «Комсомольская правда».

Напомним, карьеру актрисы Эвелина Бледанс начала в 1988 году.

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