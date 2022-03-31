Большие очки, широкие шляпы и другие модные аксессуары на 2022 год
Видео
Как организовать хранение в детской комнате
Видео

«Не люблю навязываться»: дочка Иосифа Пригожина – о детях певицы Валерии

Даная Пригожина рассказала о своем общении с наследниками мачехи.

«Не люблю навязываться»: дочка Иосифа Пригожина – о детях певицы Валерии
Валерия с Иосифом Пригожиным и падчерицей Данаей. Фото: соцсети

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная регулярно отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях. На этот раз беседа коснулась детей Валерии, мачехи девушки.

Данаю спросили, общается ли она с Шульгиными-младшими, которых ее отец, женившись на Валерии в 2004 году, принял как своих.

«Люблю их безумно, но дети-то растут, у всех свои семьи. Больше всего я в свое время общалась с Темой и Аней. Сеня был маленький. Сейчас кто где, в разных городах. Такое бывает. Да и я, честно, не люблю навязываться», — рассказала наследница продюсера.

Даная Пригожина — о детях Валерии. Фото: соцсети

Старший сын Валерии Артемий сейчас живет в Швейцарии, младший – в Москве, как и дочь Шена, бывшая Анной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

ВалерияДаная Пригожинадети звездНовости google