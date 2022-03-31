«Не люблю навязываться»: дочка Иосифа Пригожина – о детях певицы Валерии

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная регулярно отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях. На этот раз беседа коснулась детей Валерии, мачехи девушки.

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Данаю спросили, общается ли она с Шульгиными-младшими, которых ее отец, женившись на Валерии в 2004 году, принял как своих.

«Люблю их безумно, но дети-то растут, у всех свои семьи. Больше всего я в свое время общалась с Темой и Аней. Сеня был маленький. Сейчас кто где, в разных городах. Такое бывает. Да и я, честно, не люблю навязываться», — рассказала наследница продюсера.

Старший сын Валерии Артемий сейчас живет в Швейцарии, младший – в Москве, как и дочь Шена, бывшая Анной.

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