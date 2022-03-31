«Жалуйтесь!»: после сбора денег в Интернете Андрей Малахов вышел на связь

Телеведущий подчеркнул, что поклонникам нужно быть внимательнее.

Телеведущий Андрей Малахов возвращается в телеэфир после закрытия его шоу. В этот раз формат передачи, премьера которой пройдет уже скоро, будет кардинально отличаться.

На фоне перемен премьеры мошенники в соцсети «Одноклассники» решили подзаработать на имени телеведущего и собирали с простых людей перечисления якобы на съемки передачи.

Сам Малахов, узнав об этом, поспешил предупредить свою публику о том, что от его имени действуют мошенники, и денег он лично ни у кого не просит.

«Внимание: мошенники! На данный момент у меня нет страницы в «Одноклассниках». Все страницы, которые ведутся от моего имени там, — фейки! Если видите подобное — жалуйтесь на аккаунт!», — предупредил шоумен своих в Telegram.

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