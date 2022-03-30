Джим Керри сообщил о тошноте после оваций Уиллу Смиту на «Оскаре»

Как отметил актер, Голливуд стал просто бесхребетным.

Актер Джим Керри заявил, что остался в шоке от реакции публики во время церемонии «Оскара», когда Уилл Смит вышел для получения награды.

«Меня затошнило от этих оваций. Я почувствовал, что Голливуд просто бесхребетный в основной своей массе. Это подтверждает, что мы уже совсем не крутой клуб». Джим Керри

Как заметил Джим Керри, выходка Уилла Смита омрачила вечер не только для Криса Рока, но и для других номинантов. По его мнению, коллега повел себя как самый настоящий эгоист. Своим поступком он омрачил все хорошее, что было на «Оскаре».

Керри добавил, что на месте Рока подал бы в суд на Смита и потребовал минимум двести миллионов долларов. Он думает, что никто не имеет права выходить на сцену и бить человека из-за сказанных слов, сообщает comicbook.com.

Напомним, что Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу Криса Рока. Ранее тот прямо со сцены подшутил над женой актера, которая страдает серьезной болезнью.

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