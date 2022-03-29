Удар Уилла Смита не помог: «Оскар» показал один из самых худших рейтингов по просмотрам

А если бы не поступок актера, цифры были бы совсем печальными.

Церемония «Оскара» в 2022 году показала на редкость низкие просмотры, шоу увидели 16,6 миллионов человек, сообщает hollywoodreporter.com.

В прошлый коронавирусный год цифра была меньше — 10,4 миллиона, но тогда она была ожидаемой и худшей за всю историю премии. Нынешний показатель — второй по результатам с конца.

Тем не менее, церемонию сейчас активно обсуждает весь мир, но вовсе не из-за фильмов, которые получили награды, а благодаря удару Уилла Смита. Известно, что после поступка артиста рейтинги «Оскара» резко возросли, так что неизвестно, какими бы они были, не случись этого казуса.

К слову, самого «виновника торжества» могут наказать. В настоящий момент обсуждается мера, которую изберут против Уилла Смита, не исключено, что его могут лишить полученной награды.

Напомним, Уилл Смит отстаивал честь своей жены, страдающей алопецией. По ее прическе прошелся со сцены «Оскара» комик Крис Рок, за что и получил «леща».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.