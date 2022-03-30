«Создают рейтинги и недоумевают — почему я такая богатая»: Романец — о хейтерах и больших деньгах

Экс-участница «Дома-2» призналась, что она даже рада такому вниманию к своей скромной персоне. Ведь чем больше о ней говорят, тем выше и ее доход.

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Романец призналась, что благодарна своим хейтерам за внимание, которое они уделяют ее скромной персоне. Звезда телестройки уточнила, что давно привыкла к тому, что ее активно критикуют в соцсетях.

По словам Виктории, эти люди следит за тем, какой у нее маникюр и макияж, что она ест, в какой одежде ходит, на какой машине ездит. И если бы не ее хейтеры, как говорит экс-участница «Дома-2», и те высокие рейтинги, что они ей приносят, она едва ли смогла бы похвастаться таким высоким доходом. Виктория уточнила, что хейтеры даже не понимают, сколько денег они ей приносят. А потом почему-то удивляются тому, что теледива столь состоятельна.

«Мне очень приятно, когда за моей жизнью следят антифанаты. Они пытаются рассмотреть во мне каждую мелочь, маникюр, высматривают, что я ем. Знаете, чувствую себя звездой. Наша жизнь хуже не становится от этого. Благодаря хейтерам я зарабатываю большие деньги. Ведь эти люди делают нам просмотры, создают большие рейтинги, а потом недоумевают, почему я такая богатая», — уточнила теледива.

По материалам «СтарХит».

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