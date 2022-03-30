«Если что — такого человека не существует»: Романец — о попавшем в «черный список» на Украине Артуре Пирожкове

Экс-участница «Дома-2» напомнила, что Артур Пирожков - это сценический образ шоумена и КВНщика Александра Реввы.

Звезда проекта «Дом-2» Виктория Романец вслед за другими селебрити, в числе которых: Ольга Бузова, Анна Седокова, Регина Тодоренко и Тимати, попала в так называемый «черный список» на Украине. Примечательно, что среди неугодных артистов также оказалась и Светлана Лобода. Однако позже, узнав из соцсетей, что экс-солистка группы «ВИА Гра» активно занимается волонтерством, певицу все-таки «реабилитировали». Чего нельзя сказать об Ани Лорак. Ее именую звезду в родном Черновце показательно выкорчевали.

Кстати, Виктория Романец родом из Донецка. По словам теледивы, она уже давно живет в России, строит здесь карьеру и на какие-то «черные списки» старается не обращать внимания.

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Светская львица также удивилась, узнав, что в числе неугодных артистов на Украине оказался Артур Пирожков. «Если что — такого человека не существует, это сценический образ Александра Реввы. Хоть иногда проверяйте «очень важные» списки», — посетовала Виктория.

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