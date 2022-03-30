Показательно лишили именной звезды в родном Черновце: что слышно об Ани Лорак

Ани Лорак давно пропала из поля зрения прессы и поклонников. Артистка даже удалила свои странички в социальных сетях. Так что фанатам остается разве что любоваться на старые снимки поп-дивы, сохраненные в ее фан-аккаунтах. При этом заголовки бульварной прессы пестрят сообщениями о том, что знаменитость попала в «черный список» на Украине. В числе неугодных звезд оказалась и Светлана Лобода. Однако позже экс-солистку группы «ВИА Гра» можно сказать «реабилитировали», прознав, что певица активно занимается волонтерской деятельностью.

А что собственно слышно об Ани Лорак? Об этом в своей новой рубрике в рамках YouTube-проекта «Алена, блин!» рассказала известная журналистка. Алена Жигалова напомнила, что поп-диве и до этого не давали петь на родине. При всем желании Ани. Ее концерты даже пытались срывать, говорил Андрей Данилко. Выступить Лорак удалось разве что в Одессе, но теперь она едва ли решится еще раз приехать со своим шоу на Украину.

Ведущую YouTube-проекта также удивило и то, что именитую звезду Ани Лорак показательно выкорчевали в ее родном городе Черновцы. Такое решение приняли в мэрии.

«Мне вот интересно, а если они передумают на счет Ани Лорак и узнают, что она также помогает беженцам, где-то волонтерит. А зная ее, я уверена, что она не остается равнодушной ко всем событиям, что происходят. Вот что они будут делать? Обратно ее звезду потащат и будут ее вкорчевывать?» — сетовала Жигалова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!