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В ЗАГС — на трамвае, а стол накрыли в общежитии: на свадьбу Вера Алентова с мужем потратили 30 рублей

Студенческая дружба этой пары переросла в сильное и глубокое чувство.

В ЗАГС — на трамвае, а стол накрыли в общежитии: на свадьбу Вера Алентова с мужем потратили 30 рублей
Вера Алентова и Ирина Муравьева. Фото: Global Look Press

Вера Алентова прожила с режиссером Владимиром Меньшовым долгую жизнь. Их брак казался образцово-показательным: в семье всегда царило уважение и гармония. Актриса подарила мужу дочку Юлию, а та в свою очередь, осчастливила родителе двумя внуками.

Актриса Вера Алентова и Владимир Меньшов
Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились еще в студенчестве. Фото: Globa Look Press

Примечательно, что свадьба Веры Алентовой и Владимира Меньшова была скромной даже по тем годам. Пара познакомилась в Школе-студии МХАТ. Сначала Вера и Владимир просто дружили, она помогала Меньшову по учебе. А потом это чувство переросло во что-то сильное и глубокое. Устроить пышное свадебное торжество молодожены не смогли из-за того, что у них не было сбережений.

Молодые студенты скромно поехали в ЗАГС на трамвае, а стол для гостей накрыли прямо в общежитии. Всего на свадьбу потратили около 30 рублей. Но все были счастливы, пишет «Комсомольская правда».

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