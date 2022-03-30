В ЗАГС — на трамвае, а стол накрыли в общежитии: на свадьбу Вера Алентова с мужем потратили 30 рублей

Студенческая дружба этой пары переросла в сильное и глубокое чувство.

Вера Алентова прожила с режиссером Владимиром Меньшовым долгую жизнь. Их брак казался образцово-показательным: в семье всегда царило уважение и гармония. Актриса подарила мужу дочку Юлию, а та в свою очередь, осчастливила родителе двумя внуками.

Примечательно, что свадьба Веры Алентовой и Владимира Меньшова была скромной даже по тем годам. Пара познакомилась в Школе-студии МХАТ. Сначала Вера и Владимир просто дружили, она помогала Меньшову по учебе. А потом это чувство переросло во что-то сильное и глубокое. Устроить пышное свадебное торжество молодожены не смогли из-за того, что у них не было сбережений.

Молодые студенты скромно поехали в ЗАГС на трамвае, а стол для гостей накрыли прямо в общежитии. Всего на свадьбу потратили около 30 рублей. Но все были счастливы, пишет «Комсомольская правда».

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