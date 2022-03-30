Александр Ширвиндт рассказал о частых ссорах с Михаилом Задорновым

Сатирики дружили, но не все было гладко.

Александр Ширвиндт дружил с Михаилом Задорновым много лет. Однако признался, что в одно время опасался сатирика.

«Как-то мы летели компанией в Кельн. Жванецкий поворачивается ко мне: «Вот что я тебе расскажу…» Потом мы посмотрели на Задорнова и замолчали — сворует ведь. После этого случая он на своих вечерах стал ссылаться уже на имена тех, кому эта байка принадлежит», — признался актер.

При этом сатирик подчеркнул, что с Задорновым они часто спорили и все могло вылиться в ссору.

«Мне Миша Жванецкий как-то сказал: «Вот ты посылаешь человека, и туда все идут с удовольствием, потому что какая-то доброта в этом есть!» Так что я делаю все это комфортно», — шутит Ширвиндт telegra.ph.

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