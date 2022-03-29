Примадонна в опасности: в 47 километрах от Кесарии, где находятся Пугачева и Галкин, произошел теракт

В 47 километрах от курортного городка Кесария в Израиле, где на данный момент находятся Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с семьей, Бней-Браке произошел теракт, в результате которого погибли как минимум пять человек.
На данный момент установлено, что неизвестный открыл огонь по людям в одном из кварталов города. Изначально израильские СМИ сообщали, что ранены пять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Позже стало известно, что погибли пять человек.
Заметим, что это уже второй теракт в Израиле за последние дни. Ранее боевики устроили уличную стрельбу в городе Хадера, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, что Алла Пугачева с мужем и детьми уехала в Израиль месяц назад. При этом неизвестно, когда они собираются возвращаться на родину.
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