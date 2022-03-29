Где алименты в десять тысяч? Дайнеко подала в суд на бывшего мужа, требуя деньги на дочь

Брак певицы Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана просуществовал всего два года, однако у пары осталась совместная дочь Лидочка. Сейчас артистка подала на бывшего в суд, обвиняя в том, что тот прекратил выплачивать алименты на их ребенка.

Как оказалось, для Виктории это дело принципа, ведь сумма-то от горе-отца поступала каждый месяц совсем мизерная — 10 тысяч рублей. Но и на эти копейки знаменитость не сетовала — прекрасно понимала, что тот не богат. Особенно важным она считала то, что ее экс-возлюбленный продолжал тесно общаться с дочкой.

Как пишет 5-tv.ru, все изменилось после того, как Клейман женился во второй раз и у него родился ребенок в этом браке. Дайнеко он заявил, что не может помогать дочке, да и вообще ей он не муж и не обязан это делать.

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