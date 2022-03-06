«Кто-то может пострадать!»: Викторию Дайнеко вывел из себя сосед с пумой

Уже несколько лет Виктория Дайнеко конфликтует со своим соседом Сергеем Татаринцевым, который держит в квартире пуму. Дело доходило даже до судебного разбирательства в прошлом году. Тогда артистку возмутило то, что Геркулес гуляет без намордника. Но Сергей смог доказать, что законом не предусмотрены намордники для кошек.

Накануне Виктория опубликовала в своем микроблоге сообщение от Сергея, которое он отправил в домовой чат.

«У меня форс-мажор. Потерял сознание, возвращаясь домой с котом. Кот болеет тяжело. Поэтому стали гулять поздно. Очень пугливый – убежал в овраг. Искал его почти 4 часа. Сейчас обратился в полицию. Прошу дать мне знать, если увидите животное. Маячка на нем нет. Уронил, когда пытался поймать у первого корпуса», — сообщил Татаринцев.

Дайнеко отреагировала на слова соседа и выразила свое негодование.

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«Вот от такого сообщения сегодня проснулись соседи. Ситуация доказывает, что этому человеку ни в коем случае нельзя иметь дома пуму. Он с ней не справляется. А вот так, потеряв животное, от него кто-то может пострадать! Животному нужен профессиональный уход», — написала Дайнеко.

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