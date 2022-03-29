«Не надо ничего требовать от Бориса Гребенщикова»: Отар Кушанашвили заступился за музыканта

По словам телеведущего, не надо маркировать людей на плохих и хороших.

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?» поддержал музыканта Бориса Гребенщикова, который уехал из страны несколько недель назад.

«Не надо ничего требовать от Бориса Гребенщикова. Кричать: «Ах, что ты, сука, на стороне Украины». Он на стороне людей. Помните, как я начал прошлую программу. Мы на стороне людей». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, не надо вешать ярлыки на уехавших из страны. «Иосиф Пригожин ответил примерно так: «То, что людей маркируют, мне это видится как отношение к биомусору. Надо к людям относиться с уважением». Он имел прежде всего артистов. Пригожин лоялен к власти. Если уж он заговорил — не маркируйте людей плохой и хороший, то значит положение дел аховое», — заявил Кушанашвили.

Напомним, что Борис Гребенщиков, как и некоторые российские звезды, уехал за рубеж. При этом он не давал комментариев относительно своего будущего.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.