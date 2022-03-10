Борис Гребенщиков приостановил концертную деятельность «до лучших времен»

В 2022 году группа празднует свое 50-летие.

Группа «Аквариум» временно приостановила концертную деятельность. Об этом ее лидер Борис Гребенщиков объявил 10 марта.

«По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен», — говорится на сайте 68-летнего музыканта.

Стоит отметить, что в 2022 году рок-группа собиралась праздновать свое 50-летие. В феврале стартовал тур «Аквариум 50», были отыграны концерты в Перми, Ижевске и Санкт-Петербурге, в марте планировались выступления в Калуге, Туле, Воронеже и Москве. Но с началом спецоперации на Украине коллектив перестал выступать.

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Напомним, ранее свою концертную деятельность приостановила другая российская рок-группа «Мумий Тролль».

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