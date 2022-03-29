Сыграли свадьбу в родном селе: будущий муж увидел фото Ротару в журнале, отыскал ее и женился

История знакомства Софии Ротару с ее будущим мужем могла бы пойти в основу для сюжета романтического фильма. Анатолий Евдокименко, в отличие от своей невесты, относился к золотой молодежи. Однако увидев в журнале фотографию миловидной девушки, а ею оказалась начинающая певица София Ротару, тут же влюбился с первого взгляда.

Евдокименко был покорен красотой певицы. Ему даже удалось найти Софию, так и состоялось их «случайное» знакомство. Пылкий юноша, несмотря на то, что певица долгое время казалась равнодушной к ухаживаниям, сдаваться не собирался. Ну а Ротару не сразу смогла увидеть в молодом человеке будущего мужа. И все-таки они поженились. В 1968 году пара сыграла пышную свадьбу на 200 человек в родном селе певицы, пишет «Комсомольская правда».

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