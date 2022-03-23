Жив, здоров, пошел на праздник: объявился внук Софии Ротару после неудачного побега

Анатолия Евдокименко вместе с отцом задержали на границе с Молдавией.

Сына Софии Ротару Руслана Евдокименко и ее внука Анатолия Евдокименко задержали в первые дни марта на границе с Молдавией. Они пытались покинуть Украину на лодке.

Ранее эксперты отмечали, что за возможное уклонение от призыва по мобилизации в Украине могут дать срок от 2 до 5 лет. Также наказуемо незаконное пересечение границы.

Сейчас стало известно, что внук Софии Ротару появился в социальных сетях в день своего 28-летия. Анатолий Евдокименко сообщил поклонникам, что у него праздник и готов принимать поздравления.

К слову, Ирина Хакамада объяснила своим почитателям, что не стоит сейчас замирать и забывать про радости жизни. Напротив, она советовала отвлекаться от проблем и искать развлечений, это необходимо для сохранения здоровой психики.

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