«Глубоко переживает»: в эфире шоу назвали местопребывание Филиппа Киркорова

Увидеть поп-короля сцены можно разве что на ТВ. Он сидит в жюри популярного проекта «Маска».

Ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» в рамках спецвыпуска рубрики новостей о звездах прокомментировала вопросы публики о том, где сейчас находится Филипп Киркоров. Алена Жигалова уточнила, что близко дружит с поп-королем сцены, дав понять, что знает о его планах. Так, как оказалось, Филипп Бедросович занят подготовкой к юбилейному концерту в Кремле. Артисту вот-вот исполнится 55 лет. Несмотря на то что бывший муж Аллы Пугачевой пропал из соцсетей, увидеть его можно на ТВ. Киркоров сидит в жюри популярного шоу «Маска». Так что Москву артист не покидал. Филипп Бедросович весь в заботах и делах.

«Сколько я прочитала вот этих возгласов и комментариев: где сейчас Филипп Киркоров, куда пропал Филипп Киркоров. Такое чувство, что это сейчас интересует всех. Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Он должен выступать с концертом в Кремле. И вот там его и увидите. Филипп не выкладывает ничего нигде, ни в одной соцсети не увидишь ни рекламы с ним, ни сторис, куда он пошел и что купил. Да, Филипп молчит. Я знаю, что он глубоко переживает», — отметила Алена Жигалкина в YouTube-проекте «Алена, блин!».

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