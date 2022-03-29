«Будешь петь бесплатно и только для меня»: Ани Лорак — о первой встрече с мужем-турком

В беседе с Борисом Корчевником в программе «Судьба человека» Ани Лорак вспомнила, как познакомилась с мужем-турком. Все произошло на отдыхе: поп-дива прогуливалась по набережной и вдруг к ней подошел администратор отеля. Мужчина как мог рекламировал свое заведение, уверяя, что у них в гостинице есть бар с живой музыкой. В ответ Ани с иронией пошутила о сомнительных талантах некоторых исполнителей, намекнув, что подобными историями ее не соблазнить.

Турок не растерялся и тут же поинтересовался: уж не поет ли его собеседница на сцене, предложив ей выступить в гостинице для туристов. Такой ход Ани Лорак немало позабавил. Певица заверила, что за ее концерт они должны выложить приличную сумму денег. Тогда администратор отеля, набравшись храбрости, выдал: «Скоро ты будешь петь бесплатно и только для меня». По словам Ани, она была удивлена такой откровенной наглостью.

Тогда Лорак еще и не предполагала, что встретила человека, за которого выйдет замуж, и родит первенца. Но Мурат Налчаджиоглу даже в образе простого администратора отеля чем-то привлек внимание артистки. Устоять перед его обонянием тогда певица не смогла. Ани оставила ему свой номер телефона. Так они стала общаться и переписываться.

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